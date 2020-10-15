У ще одному парку буде «Луцька Венеція»

У парку культури та відпочинку імені 900-річчя Луцька облаштують тимчасову споруду з літнім торговельним майданчиком, де організують прокат човнів.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Із проханням про розміщення тимчасової споруди звернувся підприємець. Зауважимо, що чоловік – власник «Луцької Венеції» у центральному парку.«Неодноразово дивлюся як цей підприємець веде діяльність і, думаю, це зразково. Споруда у нього в естетичному, сучасному рівні, човни нові, кавові напої постійно люди беруть, трансляції на екрані, де збираються дорослі, діти, молодь. Буду однозначно підтримувати це рішення», - зауважив член виконкомуМер містаназвав «Луцьку Венецію» окрасою міста та цікавою атракцією для мешканців громади, яка «оживила» Луцьк. До того ж, стосовно діяльності кафе у центральному парку не було жодних нарікань у поліцію.