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У ще одному парку буде «Луцька Венеція»

У ще одному парку буде «Луцька Венеція»
У парку культури та відпочинку імені 900-річчя Луцька облаштують тимчасову споруду з літнім торговельним майданчиком, де організують прокат човнів.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Із проханням про розміщення тимчасової споруди звернувся підприємець Леонід Баглай. Зауважимо, що чоловік – власник «Луцької Венеції» у центральному парку.

«Неодноразово дивлюся як цей підприємець веде діяльність і, думаю, це зразково. Споруда у нього в естетичному, сучасному рівні, човни нові, кавові напої постійно люди беруть, трансляції на екрані, де збираються дорослі, діти, молодь. Буду однозначно підтримувати це рішення», - зауважив член виконкому Олександр Серватович.

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Мер міста Ігор Поліщук назвав «Луцьку Венецію» окрасою міста та цікавою атракцією для мешканців громади, яка «оживила» Луцьк. До того ж, стосовно діяльності кафе у центральному парку не було жодних нарікань у поліцію.

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Теги: Луцька Венеція, парк, варте уваги
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