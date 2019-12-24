У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що адвокатка намагалася пронести у СІЗО амфетамін та канабіс.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що зафіксували факт затримання на території СІЗО мешканки міста Ківерці .



Вилучили пакет із речовинами, схожими на канабіс та амфетамін. Речовини направили на дослідження. Відомості внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.



Із власних достовірних джерел виданню відомо, що йдеться про адвокатку із Ківерців Ольгу Юнчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 січня, у СІЗО міста Луцька затримали жінку-адвоката, що намагалася протести наркотики.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що адвокатка намагалася пронести у СІЗО амфетамін та канабіс.У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що зафіксували факт затримання на території СІЗО мешканки міста Ківерці .Вилучили пакет із речовинами, схожими на канабіс та амфетамін. Речовини направили на дослідження. Відомості внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.Із власних достовірних джерел виданню відомо, що йдеться про адвокатку із Ківерців

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