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У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками

У Луцькому СІЗО впіймали адвокатку з наркотиками
Учора, 19 січня, у СІЗО міста Луцька затримали жінку-адвоката, що намагалася протести наркотики.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що адвокатка намагалася пронести у СІЗО амфетамін та канабіс.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили, що зафіксували факт затримання на території СІЗО мешканки міста Ківерці .

Вилучили пакет із речовинами, схожими на канабіс та амфетамін. Речовини направили на дослідження. Відомості внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Із власних достовірних джерел виданню відомо, що йдеться про адвокатку із Ківерців Ольгу Юнчик.


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Теги: адвокат, СІЗО, наркотики, Ольга Юнчик
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Коментарі 1
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Оце Юнчик дала...
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