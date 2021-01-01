Волинські поліцейські під час обшуків у будинках двох чоловіків знайшли наркотики і боєприпаси
Сьогодні, 17:01
У Ківерцівському та Рожищенському районах поліцейські провели обшуки.
Так, 20 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 41-річного жителя Ківерцівського району поліцейські виявили та вилучили близько 400 г рослинної речовини, схожої на марихуану та 11 набоїв калібру 7,62 та 9 мм, - про це інформує ГУНП у Волинській області.
До слова, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Цього ж дня, за місцем проживання 39-річного жителя Рожищенського району вилучили близько 40 г канабісу та пристрій для вживання наркотиків.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Так, 20 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 41-річного жителя Ківерцівського району поліцейські виявили та вилучили близько 400 г рослинної речовини, схожої на марихуану та 11 набоїв калібру 7,62 та 9 мм, - про це інформує ГУНП у Волинській області.
До слова, раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Цього ж дня, за місцем проживання 39-річного жителя Рожищенського району вилучили близько 40 г канабісу та пристрій для вживання наркотиків.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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