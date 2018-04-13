Водій Fiat, який на Волині зіткнувся з локомотивом, заплатить кілька сотень гривень штрафу





Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду.



Зокрема, в документі вказано, що дорожнього-транспортна пригода трапилась 28 листопада.



Йдеться, що водій не врахував стан технічного засобу та не вибрав безпечної швидкості руху.



Відтак, суд призначив йому покарання у виді 340 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 454 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському водій Fiat виїхав на колію та зіткнувся з локомотивом.Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду.Зокрема, в документі вказано, що дорожнього-транспортна пригода трапилась 28 листопада.Йдеться, що водій не врахував стан технічного засобу та не вибрав безпечної швидкості руху.Відтак, суд призначив йому покарання у виді 340 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 454 гривень судового збору.

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