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Водій Fiat, який на Волині зіткнувся з локомотивом, заплатить кілька сотень гривень штрафу

Водій Fiat, який на Волині зіткнувся з локомотивом, заплатить кілька сотень гривень штрафу
У Володимирі-Волинському водій Fiat виїхав на колію та зіткнувся з локомотивом.

Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду.

Зокрема, в документі вказано, що дорожнього-транспортна пригода трапилась 28 листопада.

Йдеться, що водій не врахував стан технічного засобу та не вибрав безпечної швидкості руху.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді 340 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 454 гривень судового збору.

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Теги: Володимир-Волинський, локомотив, колія, ДТП, суд, штраф
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