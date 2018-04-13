Водій Fiat, який на Волині зіткнувся з локомотивом, заплатить кілька сотень гривень штрафу
Сьогодні, 23:31
У Володимирі-Волинському водій Fiat виїхав на колію та зіткнувся з локомотивом.
Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду.
Зокрема, в документі вказано, що дорожнього-транспортна пригода трапилась 28 листопада.
Йдеться, що водій не врахував стан технічного засобу та не вибрав безпечної швидкості руху.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді 340 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 454 гривень судового збору.
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Про це йдеться в постанові Володимир-Волинського міського суду.
Зокрема, в документі вказано, що дорожнього-транспортна пригода трапилась 28 листопада.
Йдеться, що водій не врахував стан технічного засобу та не вибрав безпечної швидкості руху.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді 340 гривень штрафу та зобов'язав сплатити 454 гривень судового збору.
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