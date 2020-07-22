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У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий

У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий
У Луцьку із шостого поверху багатоквартирного будинку, що на вулиці Конякіна, 3А, випав військовослужбовець. Чоловік загинув.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Подія сталася у середу, 20 січня, близько 22:40. Як зазначило джерело, військовий - 1978 року народження, проходив службу в авіаційній бригаді.

Про інцидент повідомив голова ОСББ. Із його слів, чоловік служив в АТО, проживав разом із співмешканкою.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Теги: військовий, випав з вікна, Конякіна, Луцьк
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Коментарі 1
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