У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Подія сталася у середу, 20 січня, близько 22:40. Як зазначило джерело, військовий - 1978 року народження, проходив службу в авіаційній бригаді.



Про інцидент повідомив голова ОСББ. Із його слів, чоловік служив в АТО, проживав разом із співмешканкою.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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