У Луцьку випав із шостого поверху та розбився військовий
Сьогодні, 10:55
У Луцьку із шостого поверху багатоквартирного будинку, що на вулиці Конякіна, 3А, випав військовослужбовець. Чоловік загинув.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Подія сталася у середу, 20 січня, близько 22:40. Як зазначило джерело, військовий - 1978 року народження, проходив службу в авіаційній бригаді.
Про інцидент повідомив голова ОСББ. Із його слів, чоловік служив в АТО, проживав разом із співмешканкою.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Подія сталася у середу, 20 січня, близько 22:40. Як зазначило джерело, військовий - 1978 року народження, проходив службу в авіаційній бригаді.
Про інцидент повідомив голова ОСББ. Із його слів, чоловік служив в АТО, проживав разом із співмешканкою.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Коментарі 1
Так був в нього парашут, чи ні?
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