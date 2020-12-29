Під Луцьком зіткнулися легковик і рейсовий автобус
Сьогодні, 09:42
У селі Забороль Луцького району зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та автобус «Підгайці–Забороль».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Факт ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що аварія сталася учора, 21 січня, увечері.
В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій легковика. «Швидка» забрала його до лікарні. За інформацією поліції, ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.
Деталі автопригоди наразі з’ясовує слідство.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Факт ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що аварія сталася учора, 21 січня, увечері.
В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій легковика. «Швидка» забрала його до лікарні. За інформацією поліції, ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.
Деталі автопригоди наразі з’ясовує слідство.
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