Під Луцьком зіткнулися легковик і рейсовий автобус





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Факт ДТП підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Інформують, що аварія сталася учора, 21 січня, увечері.



В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав водій легковика. «Швидка» забрала його до лікарні. За інформацією поліції, ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.



Деталі автопригоди наразі з’ясовує слідство.



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