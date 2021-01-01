10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:30
10-річного хлопчика, якому на Центральному пляжі Луцька стало зле після занурення у крижану воду, виписали із лікарні додому.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, інцидент стався цьогоріч на Водохреще.
Медики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.
Станом на 20 січня педіатр обласної дитячої лікарні Лариса Видиборець повідомляла, що дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм.
"Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, інцидент стався цьогоріч на Водохреще.
Медики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.
Станом на 20 січня педіатр обласної дитячої лікарні Лариса Видиборець повідомляла, що дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм.
"Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У господарстві на Волині збирають врожай кукурудзи взимку
Сьогодні, 14:46
10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні
Сьогодні, 14:30