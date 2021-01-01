10-річного хлопчика, який у Луцьку знепритомнів після пірнання в ополонку, виписали з лікарні

10-річного хлопчика, якому на Центральному пляжі Луцька стало зле після занурення у крижану воду, виписали із лікарні додому.Про це у коментаріповідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботиНагадаємо, інцидентМедики "швидкої" розповіли, що дитина на пляжі біля річки Стир була з сім'єю. Коли хлопчик виходив із води, то втратив свідомість.Станом на 20 січня педіатр обласної дитячої лікарніповідомляла, що дитина почувається добре та скарг на самопочуття немає. Зі слів лікарки, при зануренні в холодну воду у хлопчика стався судинний спазм."Занурення в крижану воду – досить сильний стрес для організму, бо йде викид адреналіну, що призводить до прискорення серцебиття. Може бути і раптова зупинка серця, і всіх життєво-важливих функцій, тож є ймовірність отримати клінічну смерть", – зауважила лікар-педіатр.