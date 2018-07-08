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У луцькому парку біля пам’ятника Лесі Українці буде фонтан

У луцькому парку біля пам’ятника Лесі Українці буде фонтан
У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати сквер та фонтан поблизу пам’ятника, що зображає постать письменниці у повний ріст.

Про це під час відео підсумків тижня повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, наразі це місце у парку перебуває у не дуже привабливому стані, тож 150-річчя від дня народження Лесі Українки – гарна нагода зробити це гарною локацією. Тут мають намір облагородити територію, а також облаштувати фонтан.

«Там колись був фонтан, який сьогодні в обмеженому та не надто привабливому стані. Хочемо до 150-річчя від дня народження Лесі Українки зробити там гарний сквер і фонтан за типом того, який розташований на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал. Вважаю, що це гарна ідея», – сказав Ігор Поліщук.

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Теги: фонтан, парк, Луцьк, пам’ятник Лесі Українці
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