У луцькому парку біля пам’ятника Лесі Українці буде фонтан

У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати сквер та фонтан поблизу пам’ятника, що зображає постать письменниці у повний ріст.Про це під час відео підсумків тижня повідомив Луцький міський головаЗа його словами, наразі це місце у парку перебуває у не дуже привабливому стані, тож 150-річчя від дня народження Лесі Українки – гарна нагода зробити це гарною локацією. Тут мають намір облагородити територію, а також облаштувати фонтан.«Там колись був фонтан, який сьогодні в обмеженому та не надто привабливому стані. Хочемо до 150-річчя від дня народження Лесі Українки зробити там гарний сквер і фонтан за типом того, який розташований на перетині вулиць Лесі Українки і Кривий Вал. Вважаю, що це гарна ідея», – сказав Ігор Поліщук.