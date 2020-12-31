У селі під Луцьком відкрили меморіальну дошку загиблому на Сході України односельчанину. ФОТО

У школі села Лище, що неподалік від Луцька, відкрили меморіальну дошку загиблому на Сході України волинянину Миколі Сорочуку.Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці."Герої не вмирають! Сьогодні в нашій школі було відкрито меморіальну дошку пам'яті учневі школи, герою України Миколі Сорочуку. Він рівно рік тому, 22 січня, боронячи кордони своєї країни отримав кулю ворожого снайпера", - йдеться у дописі.Вшанувати пам'ять і відкрити меморіальну дошку прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі, представники місцевої влади, настоятель церкви св. Іоанна Хрестителя села Лище отець, небайдужі односельчани."Щирим словом, добрим спогадом згадали Миколу. Він назавжди залишиться в наших серцях 22-річним юнаком зі світлою душею, добрим серцем і відданим патріотом своєї країни. І хоч тепер ти вже на небесах, Та подвиг твій - завжди в наших серцях! Слава Україні!Героям слава!" - пишуть на сторінці школи.