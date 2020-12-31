У селі під Луцьком відкрили меморіальну дошку загиблому на Сході України односельчанину. ФОТО
Сьогодні, 21:54
У школі села Лище, що неподалік від Луцька, відкрили меморіальну дошку загиблому на Сході України волинянину Миколі Сорочуку.
Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Герої не вмирають! Сьогодні в нашій школі було відкрито меморіальну дошку пам'яті учневі школи, герою України Миколі Сорочуку. Він рівно рік тому, 22 січня, боронячи кордони своєї країни отримав кулю ворожого снайпера", - йдеться у дописі.
Вшанувати пам'ять і відкрити меморіальну дошку прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі, представники місцевої влади, настоятель церкви св. Іоанна Хрестителя села Лище отець Олександр Хорошко, небайдужі односельчани.
"Щирим словом, добрим спогадом згадали Миколу. Він назавжди залишиться в наших серцях 22-річним юнаком зі світлою душею, добрим серцем і відданим патріотом своєї країни. І хоч тепер ти вже на небесах, Та подвиг твій - завжди в наших серцях! Слава Україні!
Героям слава!" - пишуть на сторінці школи.
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Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Герої не вмирають! Сьогодні в нашій школі було відкрито меморіальну дошку пам'яті учневі школи, герою України Миколі Сорочуку. Він рівно рік тому, 22 січня, боронячи кордони своєї країни отримав кулю ворожого снайпера", - йдеться у дописі.
Вшанувати пам'ять і відкрити меморіальну дошку прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі, представники місцевої влади, настоятель церкви св. Іоанна Хрестителя села Лище отець Олександр Хорошко, небайдужі односельчани.
"Щирим словом, добрим спогадом згадали Миколу. Він назавжди залишиться в наших серцях 22-річним юнаком зі світлою душею, добрим серцем і відданим патріотом своєї країни. І хоч тепер ти вже на небесах, Та подвиг твій - завжди в наших серцях! Слава Україні!
Героям слава!" - пишуть на сторінці школи.
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