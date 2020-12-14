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У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО

У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожня транспортна пригода за участі маршрутного таксі.

Про це для Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Аварія сталася увечері, 22 січня на перехресті проспектів Молоді та Соборності. Маршрутне таксі збило пішохода.

"Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій маршрутного транспортного засобу керуючи тз «Богдан» здійснив наїзд на 62-річного пішохода. Останнього шпиталізували до лікарні.
Водія освідували на стан алкогольного спяніння. Результат – негативний. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost представники патрульної поліції.

У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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