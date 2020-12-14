У Луцьку маршрутка збила людину. ФОТО





Про це для Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Аварія сталася увечері, 22 січня на перехресті проспектів Молоді та Соборності. Маршрутне таксі збило пішохода.



"Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій маршрутного транспортного засобу керуючи тз «Богдан» здійснив наїзд на 62-річного пішохода. Останнього шпиталізували до лікарні.

Водія освідували на стан алкогольного спяніння. Результат – негативний. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost представники патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожня транспортна пригода за участі маршрутного таксі.Про це дляповідомили очевидці аварії.Аварія сталася увечері, 22 січня на перехресті проспектів Молоді та Соборності. Маршрутне таксі збило пішохода."Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій маршрутного транспортного засобу керуючи тз «Богдан» здійснив наїзд на 62-річного пішохода. Останнього шпиталізували до лікарні.Водія освідували на стан алкогольного спяніння. Результат – негативний. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost представники патрульної поліції.

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