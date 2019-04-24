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У Луцьку побили патрульного, його забрали до лікарні

У Луцьку побили патрульного, його забрали до лікарні
У Луцьку 38-річний чоловік побив патрульного поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Співробітника поліції із травмами голови госпіталізували до лікарні. Зловмисника затримали.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що подія трапилася вчора, 24 січня, близько 22:00 години.

Співробітники патрульної поліції у Волинській області прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди без травмованих, що трапилася у обласному центрі. Під час оформлення матеріалів у водія, який скоїв автопригоду, поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення огляду місця події та вилучення виявленого предмета. Під час цього у роботу поліцейських втрутився знайомий правопорушника – 38-річний лучанин. Чоловік поводив себе агресивно, заважав роботі правоохоронців, після чого завдав удар
обличчя одному із патрульних поліцейських. Співробітника поліції госпіталізували із травмами голови до лікарні.

Правопорушника затримали. Вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: патрульний, побиття, Луцьк
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Коментарі 1
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А чим відрізняється "область обличчя" від "району обличчя" і взагалі від просто обличчя? Може не варто копіювати тупий мусаорський жаргон?
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