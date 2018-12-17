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На Волині з колодязя витягнули мертвого чоловіка

На Волині з колодязя витягнули мертвого чоловіка
На території колишнього Горохівського (тепер Луцького) району у 40-метровому колодязі у ніч на 25 січня знайшли тіло чоловіка.

Факт підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Трагедія сталася у селі Сільце. Померлому було 34 роки.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (з приміткою нещасний випадок).

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Теги: колодязь, смерть, Сільце
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