На Волині з колодязя витягнули мертвого чоловіка





Факт підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Трагедія сталася у селі Сільце. Померлому було 34 роки.



На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (з приміткою нещасний випадок).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території колишнього Горохівського (тепер Луцького) району у 40-метровому колодязі у ніч на 25 січня знайшли тіло чоловіка.Факт підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Трагедія сталася у селі Сільце. Померлому було 34 роки.На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (з приміткою нещасний випадок).

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