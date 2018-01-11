вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень

Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень
У 2020 році борг волинян за газ зріс на 20% у порівнянні з 2019 роком.

Так, станом на 31 грудня боргові зобов’язання населення області перед ТОВ «Волиньгаз Збут» становлять приблизно 590 млн грн, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».

У 2020 році клієнти «Волиньгаз Збуту» спожили майже 197 млн кубометрів природного газу. Це на 3 млн кубометрів більше, ніж у 2019 році.

Директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук зазначив, що збільшення використання газу у 2020 році пов’язане з введенням карантинних обмежень. Люди більше часу проводили вдома, відповідно й використовували більше енергоресурсів.

Разом з тим збільшилася і заборгованість за блакитне паливо. 113 тисяч волинян понад три місяці не сплачують за спожитий газ.

Лідерами по несплаті за природний газ залишаються мешканці Луцька та Луцького району, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського.

«61% наших клієнтів, які проживають у Луцьку, не сплачують за газ три і більше місяців. Схожа ситуація і в інших містах. Загалом, довгострокову заборгованість мають 45% клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут»», - констатує Микола Тищук.

У ТОВ «Волиньгаз Збут» наголошують, що згідно з Правилами постачання природного газу, сплачувати за спожите блакитне паливо необхідно щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борг, волиняни, газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22
Де на Волині будуть відключати світло 26 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень
Сьогодні, 18:33
Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців
Сьогодні, 18:00
На Волині судили чоловіка, який стріляв у собак
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Волиняни боргують за газ понад 450 мільйонів гривень Волиняни боргують за газ понад 450 мільйонів гривень
11 січень, 2018, 12:26
На волинянина, який мав понад 500 гривень боргу за доставку газу, подали до суду На волинянина, який мав понад 500 гривень боргу за доставку газу, подали до суду
04 грудень, 2020, 11:06
На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду
30 листопад, 2020, 21:15
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
17 листопад, 2020, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку побили поліцейського: розповіли деталі інциденту
Сьогодні, 19:50
 0
У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку зможуть надавати допомогу і дітям з інвалідністю
Сьогодні, 19:22
 0
Де на Волині будуть відключати світло 26 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень
Сьогодні, 18:33
 0
Луцькраду просять покращити доїзд до Рованців
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8