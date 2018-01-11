Волиняни боргують за газ понад пів мільярда гривень
Сьогодні, 18:33
У 2020 році борг волинян за газ зріс на 20% у порівнянні з 2019 роком.
Так, станом на 31 грудня боргові зобов’язання населення області перед ТОВ «Волиньгаз Збут» становлять приблизно 590 млн грн, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».
У 2020 році клієнти «Волиньгаз Збуту» спожили майже 197 млн кубометрів природного газу. Це на 3 млн кубометрів більше, ніж у 2019 році.
Директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук зазначив, що збільшення використання газу у 2020 році пов’язане з введенням карантинних обмежень. Люди більше часу проводили вдома, відповідно й використовували більше енергоресурсів.
Разом з тим збільшилася і заборгованість за блакитне паливо. 113 тисяч волинян понад три місяці не сплачують за спожитий газ.
Лідерами по несплаті за природний газ залишаються мешканці Луцька та Луцького району, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського.
«61% наших клієнтів, які проживають у Луцьку, не сплачують за газ три і більше місяців. Схожа ситуація і в інших містах. Загалом, довгострокову заборгованість мають 45% клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут»», - констатує Микола Тищук.
У ТОВ «Волиньгаз Збут» наголошують, що згідно з Правилами постачання природного газу, сплачувати за спожите блакитне паливо необхідно щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
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Так, станом на 31 грудня боргові зобов’язання населення області перед ТОВ «Волиньгаз Збут» становлять приблизно 590 млн грн, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».
У 2020 році клієнти «Волиньгаз Збуту» спожили майже 197 млн кубометрів природного газу. Це на 3 млн кубометрів більше, ніж у 2019 році.
Директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук зазначив, що збільшення використання газу у 2020 році пов’язане з введенням карантинних обмежень. Люди більше часу проводили вдома, відповідно й використовували більше енергоресурсів.
Разом з тим збільшилася і заборгованість за блакитне паливо. 113 тисяч волинян понад три місяці не сплачують за спожитий газ.
Лідерами по несплаті за природний газ залишаються мешканці Луцька та Луцького району, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського.
«61% наших клієнтів, які проживають у Луцьку, не сплачують за газ три і більше місяців. Схожа ситуація і в інших містах. Загалом, довгострокову заборгованість мають 45% клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут»», - констатує Микола Тищук.
У ТОВ «Волиньгаз Збут» наголошують, що згідно з Правилами постачання природного газу, сплачувати за спожите блакитне паливо необхідно щомісячно, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
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