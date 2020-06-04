Вкусив за палець та вирвав із рук гаманець: на Волині злодій пограбував пенсіонера

Правоохоронці затримали 34-річного жителя Нововолинська, котрий викрав у пенсіонера гаманець із документами та грошима.Про це пише інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Так, 24 січня о 19:30 до нововолинських поліцейських звернувся місцевий мешканець та повідомив, що дві години тому на вулиці Соборній його пограбував чоловік із застосуванням насильства.Злодій штовхнув пенсіонера, вкусив за палець та вирвав із його рук гаманець, у якому знаходилося 200 дол. США, 3 тис. грн, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Поліцейські негайно виїхали на пошуки зловмисника. За короткий проміжок часу правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його. Частину пограбованих у пенсіонера речей вилучили та повернуть власнику.Зловмиснику оголосили про підозру у скоєному злочині та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, терміном 60 діб. Правопорушник уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває слідство.