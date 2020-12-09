вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Негода повністю знеструмила 67 сіл на Волині

Негода повністю знеструмила 67 сіл на Волині
Через ускладнення погодних умов вночі з 25 на 26 січня знеструмлена низка населених пунктів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».

Інформують, що станом на 9:00 26 січня внаслідок налипання мокрого снігу, штормових поривів вітру та спрацювання систем захисту ліній електропередач у Волинській області знеструмлені 67 сіл повністю та ще 34 населених пункти – частково.

Додають, що складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж. Відключилися 14 лінії електропередач 6-10 кВ, 11 ліній – частково, а також 313 ТП.

Над відновленням електропостачання працюють 68 оперативно-виїзних бригад «Волиньобленерго». У населених пунктах різних районів енергетики усувають пошкодження у низьковольтних електромережах та на лініях 10 кВ.

Електропостачання відновлять орієнтовно до 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електроенергія, негода, Волиньобленерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині вранці сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:13
Міністр інфраструктури заявив, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року
Сьогодні, 10:08
Негода повністю знеструмила 67 сіл на Волині
Сьогодні, 10:02
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:41
На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами Бюджетні установи Волині із 1 січня купуватимуть електроенергію за вільними цінами
09 грудень, 2020, 09:08
Негода залишила частину Волині без світла Негода залишила частину Волині без світла
24 лютий, 2020, 09:32
Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць
22 жовтень, 2019, 21:04
«Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому «Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому
08 травень, 2019, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03
 0
У Луцьку автомобіль поліції потрапив у ДТП, його відкинуло в огорожу. ФОТО
Сьогодні, 11:01
 0
Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
 0
Не лише заміна вікон: у Луцьку впроваджують новий підхід до енергоефективності
Сьогодні, 10:47
 0
На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8