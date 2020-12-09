Негода повністю знеструмила 67 сіл на Волині

Через ускладнення погодних умов вночі з 25 на 26 січня знеструмлена низка населених пунктів.Про це у коментаріповідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».Інформують, що станом на 9:00 26 січня внаслідок налипання мокрого снігу, штормових поривів вітру та спрацювання систем захисту ліній електропередач у Волинській області знеструмлені 67 сіл повністю та ще 34 населених пункти – частково.Додають, що складні погодні умови призвели до пошкодження електричних мереж. Відключилися 14 лінії електропередач 6-10 кВ, 11 ліній – частково, а також 313 ТП.Над відновленням електропостачання працюють 68 оперативно-виїзних бригад «Волиньобленерго». У населених пунктах різних районів енергетики усувають пошкодження у низьковольтних електромережах та на лініях 10 кВ.Електропостачання відновлять орієнтовно до 18:00.