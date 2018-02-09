На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03
Через хуртовину та снігопад в області на автошляхах ускладнений проїзд.
Товщина снігу на 9-ту годину ранку становить від 5 до 12 см, тож дорожні служби працюють в посиленому режимі, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, за інформацією ДП «Служба місцевих автодоріг у Волинській області», на дорогах місцевого значення працює понад 30 одиниць техніки, які розчищають сніг.
Для цього, служба місцевих автодоріг у Волинській області заключила договори із такими підприємствами: «Західавтодор», «Шлях», «Аміла», «Данко», «Ковельське ШБУ № 63» та «Волинський облавтодор».
Також для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автотранспорту шляхами Волині залучається додаткова техніка територіальних громад.
Так, вже використали 105 тонн піщано-соляної суміші, 790 літрів дизельного палива та 110 літрів бензину.
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Товщина снігу на 9-ту годину ранку становить від 5 до 12 см, тож дорожні служби працюють в посиленому режимі, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, за інформацією ДП «Служба місцевих автодоріг у Волинській області», на дорогах місцевого значення працює понад 30 одиниць техніки, які розчищають сніг.
Для цього, служба місцевих автодоріг у Волинській області заключила договори із такими підприємствами: «Західавтодор», «Шлях», «Аміла», «Данко», «Ковельське ШБУ № 63» та «Волинський облавтодор».
Також для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автотранспорту шляхами Волині залучається додаткова техніка територіальних громад.
Так, вже використали 105 тонн піщано-соляної суміші, 790 літрів дизельного палива та 110 літрів бензину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03