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У Луцькому районі у сніговому заметі застряг рейсовий автобус з 10-ма пасажирами

У Луцькому районі у сніговому заметі застряг рейсовий автобус з 10-ма пасажирами
Волинські рятувальники вивільнили зі снігового замету рейсовий автобус.

Так, 26 січня о 10:33 на трасі між селами Торчин та Білосток Луцького району до снігових заметів потрапили дві транспортні одинці, зокрема бус Mersedes та рейсовий автобус сполученням «Луцьк-Садів-Кошів» із 10-ма пасажирами, які занесло на узбіччя у сніговий замет, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Рятувальники витягнули транспортні засоби на дорогу та відбуксирували на безпечну ділянку автошляху.

Всього до надання допомоги залучили 3 чоловіки особового складу та одну одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, що вранці 26 січня між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми.

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Теги: автобус, сніговий замет
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