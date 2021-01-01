У Луцькому районі у сніговому заметі застряг рейсовий автобус з 10-ма пасажирами





Так, 26 січня о 10:33 на трасі між селами Торчин та Білосток Луцького району до снігових заметів потрапили дві транспортні одинці, зокрема бус Mersedes та рейсовий автобус сполученням «Луцьк-Садів-Кошів» із 10-ма пасажирами, які занесло на узбіччя у сніговий замет, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Рятувальники витягнули транспортні засоби на дорогу та відбуксирували на безпечну ділянку автошляху.



Всього до надання допомоги залучили 3 чоловіки особового складу та одну одиницю спецтехніки.



Нагадаємо, що вранці



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