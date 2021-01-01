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На Волині через аварію з вантажівкою – обмежений рух трасою. ОНОВЛЕНО

На Волині через аварію з вантажівкою – обмежений рух трасою. ОНОВЛЕНО
На автодорозі М-19 (Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече) поблизу села Свидники Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що через автопригоду – обмежений рух транспортних засобів.

Із фото видно, що автівка перекрила обидві смуги руху.

На місці події працюють рятувальники та патрульні.

Водіїв просять врахувати цю інформацію, аби уникнути незручностей.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 14:50 рух трасою відновлений.

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Теги: Свидники, аварія, рух транспорту
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