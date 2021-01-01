На Волині через аварію з вантажівкою – обмежений рух трасою. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Інформують, що через автопригоду – обмежений рух транспортних засобів.



Із фото видно, що автівка перекрила обидві смуги руху.



На місці події працюють рятувальники та патрульні.



Водіїв просять врахувати цю інформацію, аби уникнути незручностей.



ОНОВЛЕНО:



Станом на 14:50 рух трасою відновлений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі М-19 (Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече) поблизу села Свидники Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Інформують, що через автопригоду – обмежений рух транспортних засобів.Із фото видно, що автівка перекрила обидві смуги руху.На місці події працюють рятувальники та патрульні.Водіїв просять врахувати цю інформацію, аби уникнути незручностей.ОНОВЛЕНО:Станом на 14:50 рух трасою відновлений.

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