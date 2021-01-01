На Волині через аварію з вантажівкою – обмежений рух трасою. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:24
На автодорозі М-19 (Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече) поблизу села Свидники Ковельського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що через автопригоду – обмежений рух транспортних засобів.
Із фото видно, що автівка перекрила обидві смуги руху.
На місці події працюють рятувальники та патрульні.
Водіїв просять врахувати цю інформацію, аби уникнути незручностей.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 14:50 рух трасою відновлений.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Інформують, що через автопригоду – обмежений рух транспортних засобів.
Із фото видно, що автівка перекрила обидві смуги руху.
На місці події працюють рятувальники та патрульні.
Водіїв просять врахувати цю інформацію, аби уникнути незручностей.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 14:50 рух трасою відновлений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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