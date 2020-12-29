Як змінюється “Супернова”? ПОГЛЯД ІЗ ЛУЦЬКОГО ЗАМКУ*
Сьогодні, 08:00
Місто, яке протягом десятиліть асоціювалося в туристів і навіть у місцевих в першу чергу із древнім Луцьким замком, наповнюється новими достойними архітектурними об’єктами. Житловий комплекс “Супернова” 6 років тому змінив історію всіх новобудов Луцька, показав новий рівень будівництва, архітектурних та дизайнерських рішень. А краєвиди із вікон “Супернови” і справді можуть вважатись витворами мистецтва.
Про це інформують на сайті БК "Інвестор".
Як розбудовується цей ЖК і що нового відбулося на будівельному майданчику протягом останнього місяця - дивіться у черговому відеозвіті.
На сьогодні у ЖК “Супернова” відбуваються такі роботи:
- 1, 2, 3 і 4 будинки - здали в експлуатацію;
- 5 будинок - завершили усі внутрішні роботи, встановлюємо радіатори опалення та котли;
- 1 секція 7 будинку - зробили заміри вікон, готуємось до встановлення;
- 2 секція - облаштували монолітний пояс на 6 поверсі;
- 3 та 4 секції - розпочали цегляну кладку на 1 поверсі;
- 5 секція - фундаментні роботи.
У “Супернові” зараз акція на 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Акційна ціна - від 17 000 грн/м2. Також є можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це інформують на сайті БК "Інвестор".
Як розбудовується цей ЖК і що нового відбулося на будівельному майданчику протягом останнього місяця - дивіться у черговому відеозвіті.
На сьогодні у ЖК “Супернова” відбуваються такі роботи:
- 1, 2, 3 і 4 будинки - здали в експлуатацію;
- 5 будинок - завершили усі внутрішні роботи, встановлюємо радіатори опалення та котли;
- 1 секція 7 будинку - зробили заміри вікон, готуємось до встановлення;
- 2 секція - облаштували монолітний пояс на 6 поверсі;
- 3 та 4 секції - розпочали цегляну кладку на 1 поверсі;
- 5 секція - фундаментні роботи.
У “Супернові” зараз акція на 3-кімнатні квартири площею 76,13 м2. Акційна ціна - від 17 000 грн/м2. Також є можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Детальніше - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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