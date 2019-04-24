У Луцьку відреставрують славнозвісні зелені двері на Словацького

У Луцьку цьогоріч запланували таки розпочати реалізовувати програму щодо ремонтів та реставрації автентичних дверей, вікон і балконів.Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.Депутатрозповів, що у місті пропонують продовжити термін дії програми ремонтів автентичних вхідних дверей, вікон та балконів на об’єктах культурної спадщини міста «Автентичний Луцьк».«Архітектура Луцька з 17 століття мала певні особливості. Вікна та двері виготовляли власноруч різні митці, тому вони – об’єкти ужиткового мистецтва», - наголосив Білан.За його словами, відповідно до програми, пропонують ремонтувати двері на умовах співфінансування 70 на 30 (де 30 % платитимуть мешканці будівлі чи власники), балкони також за умовами 70 на 30, вікна – 60 на 40.Попередньо в програмі запланували відновити відомі зелені двері на вулиці Словацького, 1 та на вулиці Кривий Вал, 32. Орієнтовно у місті є 20 об’єктів, які потребують реставрації та ремонту задля збереження їх автентичного вигляду.Міський головазазначив, що торік низка технічних особливостей не дала змогу реалізувати програму «Автентичний Луцьк», однак цьогоріч сподіваються таки розпочати ремонтні та реставраційні роботи.«Необхідно культурну спадщину, родзинки міста зберегти і робити їх цікавими і для лучан, і для туристів, які прибувають в наше місто», - додав він.