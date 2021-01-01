На Волині рейсовий автобус із пасажирами занесло у сніговий замет
Сьогодні, 11:39
Вранці 27 січня на трасі Берестечко та Броди поблизу с. Антонівка до снігового замету потрапив рейсовий автобус сполученням «Броди-Луцьк» із 3-ма пасажирами, якого занесло на узбіччя у сніговий замет.
Про це повідомляє Горохівський районний відділ.
Також 27 січня об 02:30 між населеними пунктами с. Терешківці – с. Пустомити рятувальники 9 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області за допомогою троса здійснили відбуксирування зі снігового замету чергового автомобіля служби РЕМ Mitsubishi LS-200 з снігового замету на проїжджу частину дороги.
Для надання допомоги направили відділення 22-го Державного пожежно-рятувального поста УДСНС України у Волинській області. Рятувальники витягнули транспортні засоби на дорогу та відбуксирували на безпечну ділянку автошляху.
Всього до надання допомоги залучили 7 чоловіків особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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Про це повідомляє Горохівський районний відділ.
Також 27 січня об 02:30 між населеними пунктами с. Терешківці – с. Пустомити рятувальники 9 ДПРЧ УДСНС України у Волинській області за допомогою троса здійснили відбуксирування зі снігового замету чергового автомобіля служби РЕМ Mitsubishi LS-200 з снігового замету на проїжджу частину дороги.
Для надання допомоги направили відділення 22-го Державного пожежно-рятувального поста УДСНС України у Волинській області. Рятувальники витягнули транспортні засоби на дорогу та відбуксирували на безпечну ділянку автошляху.
Всього до надання допомоги залучили 7 чоловіків особового складу та 2 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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