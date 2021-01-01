Сом − 425 гривень, лящ − 170: скільки волиняни заплатять за незаконну риболовлю

На Волині триває сезон зимової риболовлі. Тож рибалкам розповіли про штрафи за незаконну риболовлюЗ 1 листопада заборонений лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Заборона триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Дозволяється рибалити зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не може перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.Крім того, під час риболовлі варто дотримуватись правил безпеки.За порушення правил рибальства, у тому числі добування риби на зимувальних ямах передбачена адмінвідповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП: попередження або накладення штрафу на громадян від 34 грн до 170 грн, на посадових осіб − від 170 грн до 510 грн.Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову (із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, та інше) то згідно зі статтею 85 КУпАП ч. 4 штраф − від 340 грн до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад: сом − 425 грн, щука − 340 грн, короп − 306 грн, лящ − 170 грн, лин − 119 грн.Залежно від ступеня завданих збитків передбачена не тільки адміністративна, але і кримінальна відповідальність за ст. 249 Кримінального кодексу України.