Меру Луцька затвердили ще одну надбавку

Луцькому міському головізатвердили ще одну надбавку – за роботу в умовах режимних обмежень.Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботиповідомила, що, відповідно до законодавства, коли людина працює в умовах режимних обмежень, їй встановлюють надбавку за роботу.«Це означає, що 24 години на добу наш міський голова працюватиме з документами», - пояснила вона.Ігор Поліщук отримуватиме 10 % до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень із 5 січня.Нагадаємо, також Ігорю Поліщуку виплачуватимуть, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.