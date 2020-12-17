Меру Луцька затвердили ще одну надбавку
Сьогодні, 14:12
Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку затвердили ще одну надбавку – за роботу в умовах режимних обмежень.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько повідомила, що, відповідно до законодавства, коли людина працює в умовах режимних обмежень, їй встановлюють надбавку за роботу.
«Це означає, що 24 години на добу наш міський голова працюватиме з документами», - пояснила вона.
Ігор Поліщук отримуватиме 10 % до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень із 5 січня.
Нагадаємо, також Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).
Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.
Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько повідомила, що, відповідно до законодавства, коли людина працює в умовах режимних обмежень, їй встановлюють надбавку за роботу.
«Це означає, що 24 години на добу наш міський голова працюватиме з документами», - пояснила вона.
Ігор Поліщук отримуватиме 10 % до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень із 5 січня.
Нагадаємо, також Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.
Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).
Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.
Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.
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