вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Меру Луцька затвердили ще одну надбавку

Меру Луцька затвердили ще одну надбавку
Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку затвердили ще одну надбавку – за роботу в умовах режимних обмежень.

Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько повідомила, що, відповідно до законодавства, коли людина працює в умовах режимних обмежень, їй встановлюють надбавку за роботу.

«Це означає, що 24 години на добу наш міський голова працюватиме з документами», - пояснила вона.

Ігор Поліщук отримуватиме 10 % до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень із 5 січня.

Нагадаємо, також Ігорю Поліщуку виплачуватимуть щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, розроблення проєктів нормативно-правових актів та проведення експертизи проєктів таких актів у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

Отримуватиме мер і надбавку за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (стаж роботи, який дає право на надбавку станом на 27.11.2020, становить 3 роки 8 місяців 4 дні).

Здійснюватимуть і щомісячне преміювання міського голови з коефіцієнтом 2,5 до середнього відсотка премії заступників міського голови та секретаря міської ради, а також преміювання з нагоди державних і професійних свят.

Ігор Поліщук за місяць отримуватиме приблизно 60 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Поліщук, надбавка, оплата, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля
Сьогодні, 14:32
Меру Луцька затвердили ще одну надбавку
Сьогодні, 14:12
Атовець з Волині потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 13:43
У Луцьку через низку скандалів проінспектують центральний басейн
Сьогодні, 13:35
У Луцьку ботанічною пам’яткою замість Лесиного ясена буде дуб
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
17 грудень, 2020, 11:03
Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
27 листопад, 2020, 15:17
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
16 листопад, 2020, 07:30
У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою У транспорті Луцька тимчасово не можна буде розраховуватися банківською картою
12 листопад, 2020, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінка хворіла на COVID-19: на Рівненщині померли породілля і немовля
Сьогодні, 14:32
 0
Меру Луцька затвердили ще одну надбавку
Сьогодні, 14:12
 0
Атовець з Волині потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 13:43
 0
У Луцьку через низку скандалів проінспектують центральний басейн
Сьогодні, 13:35
 0
У Луцьку ботанічною пам’яткою замість Лесиного ясена буде дуб
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8