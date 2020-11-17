Помер професор, відомий історик з Луцька
Сьогодні, 10:20
Помер відомий історик із Луцька, професор Ярослав Шабала.
Про це повідомив ексдекан історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Шваб.
«Маємо сумну звістку: пішла з життя неймовірна людина, професор Ярослав Шабала. Невимовний сум і біль. Щирі співчуття дружині Валентині Сергіївні, дітям, рідним, друзям, близьким. Спочивай, друже, з Богом», - написав Анатолій Шваб.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Ярослав Шабала занедужав та потребує допомоги на лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Миколайовича.
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Про це повідомив ексдекан історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Шваб.
«Маємо сумну звістку: пішла з життя неймовірна людина, професор Ярослав Шабала. Невимовний сум і біль. Щирі співчуття дружині Валентині Сергіївні, дітям, рідним, друзям, близьким. Спочивай, друже, з Богом», - написав Анатолій Шваб.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Ярослав Шабала занедужав та потребує допомоги на лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Миколайовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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