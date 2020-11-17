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Помер професор, відомий історик з Луцька

Помер професор, відомий історик з Луцька
Помер відомий історик із Луцька, професор Ярослав Шабала.

Про це повідомив ексдекан історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Шваб.

«Маємо сумну звістку: пішла з життя неймовірна людина, професор Ярослав Шабала. Невимовний сум і біль. Щирі співчуття дружині Валентині Сергіївні, дітям, рідним, друзям, близьким. Спочивай, друже, з Богом», - написав Анатолій Шваб.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Ярослав Шабала занедужав та потребує допомоги на лікування.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Миколайовича.

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Теги: Ярослав Шабала, співчуття, смерть
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