У місті на Волині вночі намагались обікрасти комп’ютерний магазин





Інформують, що близько п’ятої години ранку на пульт чергового надійшло повідомлення від однієї з охоронних фірм міста. Працівник повідомив, що невідома особа намагалась проникнути до магазину, що займається реалізацією комп’ютерної техніки, - інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.



Прибувши на місце події працівники поліції провели необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення винних осіб.



Відділенням дізнання внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за ст. 162 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.



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