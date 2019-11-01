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У Польщі на заробітках зник молодий волинянин

У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
Рідні розшукують жителя Нововолинська Максима Кірюхіна, 03.02.1990 року народження, який зник у Польщі на заробітках.

Про це повідомляє користувач Вова Грищук у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".

Зазначають, весною 2019 року хлопець поїхав на заробітки в Республіку Польща та донині не повернувся.

У випадку отримання інформації про можливе місце перебування Кірюхіна М.І., просять повідомити за номерами 0931271036, 0973329243.

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Теги: Польща, розшук, волинянин
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