У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
Сьогодні, 13:30
Рідні розшукують жителя Нововолинська Максима Кірюхіна, 03.02.1990 року народження, який зник у Польщі на заробітках.
Про це повідомляє користувач Вова Грищук у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".
Зазначають, весною 2019 року хлопець поїхав на заробітки в Республіку Польща та донині не повернувся.
У випадку отримання інформації про можливе місце перебування Кірюхіна М.І., просять повідомити за номерами 0931271036, 0973329243.
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Про це повідомляє користувач Вова Грищук у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".
Зазначають, весною 2019 року хлопець поїхав на заробітки в Республіку Польща та донині не повернувся.
У випадку отримання інформації про можливе місце перебування Кірюхіна М.І., просять повідомити за номерами 0931271036, 0973329243.
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