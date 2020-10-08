На Ковельській у Луцьку сталася аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у пресслужбі волинських патрульних.



Інформують, що, прибувши на місце події, патрульні встановили деталі та на винуватця – водія автівки Toyota – склали адмінматеріал за статтею 124 КУпАП, а також вилучили посвідчення водія.



На місці події була бригада медиків, однак водії від медичної допомоги відмовились.



Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.



Фото – патрульної поліції.



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