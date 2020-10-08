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На Ковельській у Луцьку сталася аварія

На Ковельській у Луцьку сталася аварія
Учора, 28 січня, майже о 22 годині на вулиці Ковельській у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Toyota та Jeep.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у пресслужбі волинських патрульних.

Інформують, що, прибувши на місце події, патрульні встановили деталі та на винуватця – водія автівки Toyota – склали адмінматеріал за статтею 124 КУпАП, а також вилучили посвідчення водія.

На місці події була бригада медиків, однак водії від медичної допомоги відмовились.

Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

Фото – патрульної поліції.

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Теги: аварія, Ковельська
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