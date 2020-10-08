На Ковельській у Луцьку сталася аварія
Сьогодні, 09:42
Учора, 28 січня, майже о 22 годині на вулиці Ковельській у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Toyota та Jeep.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у пресслужбі волинських патрульних.
Інформують, що, прибувши на місце події, патрульні встановили деталі та на винуватця – водія автівки Toyota – склали адмінматеріал за статтею 124 КУпАП, а також вилучили посвідчення водія.
На місці події була бригада медиків, однак водії від медичної допомоги відмовились.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Фото – патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці. Факт підтвердили і у пресслужбі волинських патрульних.
Інформують, що, прибувши на місце події, патрульні встановили деталі та на винуватця – водія автівки Toyota – склали адмінматеріал за статтею 124 КУпАП, а також вилучили посвідчення водія.
На місці події була бригада медиків, однак водії від медичної допомоги відмовились.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.
Фото – патрульної поліції.
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