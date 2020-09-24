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Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети

Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети
Луцька міська рада звернулася до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та НКРЕКП про необхідність функціональних змін на ринку енергоносіїв та комунальних послуг з метою недопущення банкрутства підприємств комунальної теплоенергетики.

Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що 30 січня відбулася нарада за участю мерів українських міст з приводу кризової ситуації, що склалася в галузі теплоенергетики. У результаті підготували відповідну заяву правління Асоціації міст України.

«Ще 20 січня на зустрічі з урядом ми домовилися про те, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними, теплокомуненерго матимуть природний газ за вигідною ціною, борги підприємств перед НАК «Нафтогаз» будуть реструктуризовані», - йдеться в заяві. Зафіксувати домовленості повинні були у меморандумі, однак його так і не підписали, основна причина – відмова уряду встановити прийнятну ціну на газ для підприємств теплопостачання та реструктуризувати борги за спожитий газ. Зазначають також, що прем’єр-міністр наполягає на тому, що ціна природного газу, який використовують для централізованого постачання, буде ринковою, утім вона у 1,5 рази вища, аніж сьогодні врахована в тарифі на теплову енергію для населення. Різницю між ціною газу та ціною, за якою підприємства теплокомуненерго його купують у «Нафтогазі», мають відшкодовувати територіальні громади.


«У територіальних громад немає коштів для купівлі газу за такою ціною. Водночас, для уникнення центральною владою відповідальності за такі дії з кабінетів лунають заклики до місцевого самоврядування з вимогою не допустити зростання тарифів», - зазначають у заяві. Окрім того, додатково на плечі підприємств теплоенергетики впала оплата послуг за розподіл газу, яка зросла майже в 3 рази, а також зростання на електричну енергію. Різницю вони не можуть заплатити, тож це знову змушені будуть покривати місцеві бюджети. За таких умов підприємства не зможуть забезпечити обов’язковий рівень розрахунків за отриманий газ та будуть позбавлені можливості його закупівлі, як наслідок – неможливість надавати послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання без підвищення тарифів.

«Таким чином уряд штучно створює глибоку кризу теплозабезпечення як населення, так і соціальної сфери, що призводить до руйнації системи з життєзабезпечення міст», - наголошують у заяві мери міст. Тому й Луцьк долучається до цього звернення і вимагає припинити дискримінацію мешканців багатоквартирних будинків та встановити єдину посильну для населення ціну на газ в опалювальний сезон для всіх категорій споживачів.

«У нинішній час виробники тепла купують газ у монополіста. Кабмін поклав на цього монополіста спецобов’язки, що ціну формує не ринок, як прийнято у світі, а «Нафтогаз України», - зазначив очільник департаменту економічної політики Борис Смаль. До того ж, ціну на газ у січні досі не оприлюднили, тому луцькі комунальні підприємства навіть не в змозі оцінити своє фінансове становище.

Тож луцькі депутати вимагають припинити «тарифну війну» і затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку, встановлення цін на постачання сировини для підприємств теплокомуненерго, у разі прийняття рішення про застосування тарифів на опалення та гаряче водопостачання, які є нижчими від розмірів економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, різницю оплачувати із державного бюджету, а не перекладати це на місцевий бюджет, визначити єдиний підхід до формування цін на енергоносії без розподілу громадян на окремі категорії, а також забезпечити відкритість діяльності нафто- і газовидобувної галузей та спрямування усього добутого на території України газу на потреби населення.

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Теги: тарифи, різниця в тарифах, тепло, гаряча вода
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