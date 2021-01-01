У Луцьку зростуть тарифи на тепло та гарячу воду

Встановили cкориговані тарифи на теплову енергію та послуги, що надає ДКП «Луцьктепло».Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час виконкому Луцькради.Очільник департаменту економічної політикизазначив, що зростання тарифів відбудеться на 2 % упродовж року.Тобто, якщо власники квартири умовно сплачують 2500 гривень, то із лютого платитимуть на 50 гривень більше.«У суть двоставкового тарифу ми ввели умовно постійну складову, що залежить від кількості спожитого тепла. Будуть різні суми для +5 та -15. Тому суму оплати за рік, не враховуючи фактичного споживання, назвати неможливо. Ми вирахували по фактичному споживанню минулого року і це дає зростання на приблизно 2 %», - сказав Смаль.Двоставковий тариф дає можливість зменшити розмір платежів під час опалювального періоду і частину їх сплачувати у міжопалювальний період. «При одноставковому тарифі власник квартири площею у 60 квадратних метрів у січні орієнтовно платить 2300 гривень, то при двоставковому платитиме 1800 гривень. Різницю у 500 гривень він платитиме у міжсезоння», - сказав директор ДКП «Луцьктепло»Розрахунок тарифів здійснили шляхом коригуванням лише тих складових структури тарифів, за якими відбулись цінові зміни, зокрема у грудні зросли ціни на природний газ, постачання електроенергії, послугу з розподілу електроенергії, послугу з розподілу природного газу, а також зросла сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Міський голованагадав, що сьогодні під час сесії депутати підтримали звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та НКРЕКП про необхідність функціональних змін на ринку енергоносіїв та комунальних послуг з метою недопущення банкрутства підприємств комунальної теплоенергетики.Луцькі депутати вимагають припинити «тарифну війну» і затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку, встановлення цін на постачання сировини для підприємств теплокомуненерго, у разі прийняття рішення про застосування тарифів на опалення та гаряче водопостачання, які є нижчими від розмірів економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, різницю оплачувати із державного бюджету, а не перекладати це на місцевий бюджет, визначити єдиний підхід до формування цін на енергоносії без розподілу громадян на окремі категорії, а також забезпечити відкритість діяльності нафто- і газовидобувної галузей та спрямування усього добутого на території України газу на потреби населення.«Якби ми покладали на споживачів всі збитки, які несе підприємство через низку процесів, то орієнтовна сума складає до 100 мільйонів у рік», - наголосив мер.