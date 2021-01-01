вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зростуть тарифи на тепло та гарячу воду

У Луцьку зростуть тарифи на тепло та гарячу воду
Встановили cкориговані тарифи на теплову енергію та послуги, що надає ДКП «Луцьктепло».

Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час виконкому Луцькради.

Очільник департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що зростання тарифів відбудеться на 2 % упродовж року.

Тобто, якщо власники квартири умовно сплачують 2500 гривень, то із лютого платитимуть на 50 гривень більше.

«У суть двоставкового тарифу ми ввели умовно постійну складову, що залежить від кількості спожитого тепла. Будуть різні суми для +5 та -15. Тому суму оплати за рік, не враховуючи фактичного споживання, назвати неможливо. Ми вирахували по фактичному споживанню минулого року і це дає зростання на приблизно 2 %», - сказав Смаль.

Двоставковий тариф дає можливість зменшити розмір платежів під час опалювального періоду і частину їх сплачувати у міжопалювальний період. «При одноставковому тарифі власник квартири площею у 60 квадратних метрів у січні орієнтовно платить 2300 гривень, то при двоставковому платитиме 1800 гривень. Різницю у 500 гривень він платитиме у міжсезоння», - сказав директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.

Розрахунок тарифів здійснили шляхом коригуванням лише тих складових структури тарифів, за якими відбулись цінові зміни, зокрема у грудні зросли ціни на природний газ, постачання електроенергії, послугу з розподілу електроенергії, послугу з розподілу природного газу, а також зросла сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Міський голова Ігор Поліщук нагадав, що сьогодні під час сесії депутати підтримали звернення до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та НКРЕКП про необхідність функціональних змін на ринку енергоносіїв та комунальних послуг з метою недопущення банкрутства підприємств комунальної теплоенергетики.

Луцькі депутати вимагають припинити «тарифну війну» і затвердити прозору та відкриту для населення методику обрахунку, встановлення цін на постачання сировини для підприємств теплокомуненерго, у разі прийняття рішення про застосування тарифів на опалення та гаряче водопостачання, які є нижчими від розмірів економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, різницю оплачувати із державного бюджету, а не перекладати це на місцевий бюджет, визначити єдиний підхід до формування цін на енергоносії без розподілу громадян на окремі категорії, а також забезпечити відкритість діяльності нафто- і газовидобувної галузей та спрямування усього добутого на території України газу на потреби населення.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети

«Якби ми покладали на споживачів всі збитки, які несе підприємство через низку процесів, то орієнтовна сума складає до 100 мільйонів у рік», - наголосив мер.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тарифи, тепло, гаряча вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння: у Луцьку зловили п'яного водія
Сьогодні, 17:54
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
У Луцьку зростуть тарифи на тепло та гарячу воду
Сьогодні, 17:24
Йдуть 4 км через ліс: на Волині батьки вимагають шкільного автобуса для дітей
Сьогодні, 17:20
СБУ викрила телеграм-канали, підконтрольні спецслужбам Росії. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети
Сьогодні, 11:07
В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону
21 січень, 07:04
У селищі на Волині зменшили тарифи на тепло для комунальних установ і організацій У селищі на Волині зменшили тарифи на тепло для комунальних установ і організацій
28 січень, 15:33
У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води
16 січень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння: у Луцьку зловили п'яного водія
Сьогодні, 17:54
 0
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
 0
У Луцьку зростуть тарифи на тепло та гарячу воду
Сьогодні, 17:24
 0
Йдуть 4 км через ліс: на Волині батьки вимагають шкільного автобуса для дітей
Сьогодні, 17:20
 0
СБУ викрила телеграм-канали, підконтрольні спецслужбам Росії. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8