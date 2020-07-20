У Луцьку облаштують нові парковки: заплатити можна буде з мобільного
Сьогодні, 09:54
КП «АвтоПаркСервіс» матиме нового керівника і вестиме роботу із облаштування нових парковок на території міської громади.
Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, у місті розпочнуть роботу з оформлення земельних ділянок під парковки.
«Паркування буде платним на більшості вулиць, так як це відбувається у більшості інших українських та європейських міст», - сказав посадовець.
Він доручив у найкоротші терміни реалізувати програму «Мобільне паркування», а не ставити дорогі паркомати, що нерідко виходять із ладу. Так, у Луцьку запровадять оплату за паркування за допомогою гаджетів через інтернет чи за допомогою смс.
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Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, у місті розпочнуть роботу з оформлення земельних ділянок під парковки.
«Паркування буде платним на більшості вулиць, так як це відбувається у більшості інших українських та європейських міст», - сказав посадовець.
Він доручив у найкоротші терміни реалізувати програму «Мобільне паркування», а не ставити дорогі паркомати, що нерідко виходять із ладу. Так, у Луцьку запровадять оплату за паркування за допомогою гаджетів через інтернет чи за допомогою смс.
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