У Луцьку облаштують нові парковки: заплатити можна буде з мобільного

КП «АвтоПаркСервіс» матиме нового керівника і вестиме роботу із облаштування нових парковок на території міської громади.Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами Луцького міського голови, у місті розпочнуть роботу з оформлення земельних ділянок під парковки.«Паркування буде платним на більшості вулиць, так як це відбувається у більшості інших українських та європейських міст», - сказав посадовець.Він доручив у найкоротші терміни реалізувати програму «Мобільне паркування», а не ставити дорогі паркомати, що нерідко виходять із ладу. Так, у Луцьку запровадять оплату за паркування за допомогою гаджетів через інтернет чи за допомогою смс.