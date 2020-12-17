Зеленський призначив стипендії видатним діячам з Волині

Володимир Зеленський призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва, серед яких є й волиняни.



Про це йдеться у відповідному указі.



Зокрема, довічну стипендію отримуватиме письменник-шістдесятник, заслужений діяч мистецтв України та почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк.



Дворічні стипендії призначили народній артистці України, учасниці фолк-тріо «Маренич» Світлані Маренич та Антоніні Маренич - народній артистці України, засновниці та музичному керівнику фолк-тріо «Маренич».



Відомий письменник, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Слапчук також протягом двох років отримуватиме державну стипендію.



Увесь список стипендіатів можна переглянути

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