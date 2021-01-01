Інтернаціональні шлюби: з громадянами яких країн найчастіше одружувалися волиняни минулоріч
Сьогодні, 19:37
Впродовж 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області зареєстрували 165 шлюбів громадян України з іноземцями.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.
139 інтернаціональних пар поєднали свої долі, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. У січні 2021 року 14 подружніх пар українців і громадян інших держав узаконили свої стосунки в рамках пілотного проєкту “Шлюб за добу”.
Зі слів заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, торік 140 чоловіків - наречених обрали для себе дружин - українок. 25 жінок - громадянок інших держав - вийшли заміж за українських чоловіків.
Як свідчить статистика, найчастіше мешканці Волині одружувались з громадянами Польщі, Німеччини, Росії, Білорусі, Ізраїлю.
Загалом 2020 року із 4669 пар, що одружилися, 667 зареєстрували шлюб в рамках проєкту “Шлюб за добу”. 393 подружжя розлучилося.
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.
139 інтернаціональних пар поєднали свої долі, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. У січні 2021 року 14 подружніх пар українців і громадян інших держав узаконили свої стосунки в рамках пілотного проєкту “Шлюб за добу”.
Зі слів заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, торік 140 чоловіків - наречених обрали для себе дружин - українок. 25 жінок - громадянок інших держав - вийшли заміж за українських чоловіків.
Як свідчить статистика, найчастіше мешканці Волині одружувались з громадянами Польщі, Німеччини, Росії, Білорусі, Ізраїлю.
Загалом 2020 року із 4669 пар, що одружилися, 667 зареєстрували шлюб в рамках проєкту “Шлюб за добу”. 393 подружжя розлучилося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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