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Інтернаціональні шлюби: з громадянами яких країн найчастіше одружувалися волиняни минулоріч

Інтернаціональні шлюби: з громадянами яких країн найчастіше одружувалися волиняни минулоріч
Впродовж 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області зареєстрували 165 шлюбів громадян України з іноземцями.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.

139 інтернаціональних пар поєднали свої долі, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. У січні 2021 року 14 подружніх пар українців і громадян інших держав узаконили свої стосунки в рамках пілотного проєкту “Шлюб за добу”.

Зі слів заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, торік 140 чоловіків - наречених обрали для себе дружин - українок. 25 жінок - громадянок інших держав - вийшли заміж за українських чоловіків.

Як свідчить статистика, найчастіше мешканці Волині одружувались з громадянами Польщі, Німеччини, Росії, Білорусі, Ізраїлю.

Загалом 2020 року із 4669 пар, що одружилися, 667 зареєстрували шлюб в рамках проєкту “Шлюб за добу”. 393 подружжя розлучилося.

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Теги: Волинь, інтернаціональні шлюби, статистика
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