Інтернаціональні шлюби: з громадянами яких країн найчастіше одружувалися волиняни минулоріч

Впродовж 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області зареєстрували 165 шлюбів громадян України з іноземцями.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.139 інтернаціональних пар поєднали свої долі, скориставшись послугою “Шлюб за добу”. У січні 2021 року 14 подружніх пар українців і громадян інших держав узаконили свої стосунки в рамках пілотного проєкту “Шлюб за добу”.Зі слів заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області, торік 140 чоловіків - наречених обрали для себе дружин - українок. 25 жінок - громадянок інших держав - вийшли заміж за українських чоловіків.Як свідчить статистика, найчастіше мешканці Волині одружувались з громадянами Польщі, Німеччини, Росії, Білорусі, Ізраїлю.Загалом 2020 року із 4669 пар, що одружилися, 667 зареєстрували шлюб в рамках проєкту “Шлюб за добу”. 393 подружжя розлучилося.