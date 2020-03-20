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У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО

У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
2-го лютого близько 18:00 у Нововолинську на трасі Р-15 в сторону Львова зіткнулися дві автівки: Volkswagen Golf та Renault.

Про це повідомляє "Буг".

За словами очевидців ДТП, автомобіль Volkswagen Golf, виїжджаючи з заправки “Укрнафта”, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який їхав по трасі.

Постраждалих немає.

Розійшлись за європротоколом.

У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, аварія, два авто
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