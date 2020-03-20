У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:45
2-го лютого близько 18:00 у Нововолинську на трасі Р-15 в сторону Львова зіткнулися дві автівки: Volkswagen Golf та Renault.
Про це повідомляє "Буг".
За словами очевидців ДТП, автомобіль Volkswagen Golf, виїжджаючи з заправки “Укрнафта”, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який їхав по трасі.
Постраждалих немає.
Розійшлись за європротоколом.
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Про це повідомляє "Буг".
За словами очевидців ДТП, автомобіль Volkswagen Golf, виїжджаючи з заправки “Укрнафта”, не надав переваги в русі автомобілю Renault, який їхав по трасі.
Постраждалих немає.
Розійшлись за європротоколом.
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