У Луцьку водій маршрутки образив матір загиблого воїна: його вимагають звільнити

У Луцьку водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.Міський головазазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО, мовляв, у неї фальшиве посвідчення. Тож він доручив розібратися в ситуації.«Якщо інформація підтвердиться, я хочу, щоб звільнили цього водія за такі дії. Якщо людина не розуміє елементарних норм моралі і етики, то їй треба працювати в іншій сфері», - відзначив Поліщук.Якщо подібна ситуація повториться, у місті обіцяють з особливою ретельністю підходити до затвердження перевізника, у якого працює водій, на маршрути.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.