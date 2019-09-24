У Луцьку водій маршрутки образив матір загиблого воїна: його вимагають звільнити
Сьогодні, 11:07
У Луцьку водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО, мовляв, у неї фальшиве посвідчення. Тож він доручив розібратися в ситуації.
«Якщо інформація підтвердиться, я хочу, щоб звільнили цього водія за такі дії. Якщо людина не розуміє елементарних норм моралі і етики, то їй треба працювати в іншій сфері», - відзначив Поліщук.
Якщо подібна ситуація повториться, у місті обіцяють з особливою ретельністю підходити до затвердження перевізника, у якого працює водій, на маршрути.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.
«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО, мовляв, у неї фальшиве посвідчення. Тож він доручив розібратися в ситуації.
«Якщо інформація підтвердиться, я хочу, щоб звільнили цього водія за такі дії. Якщо людина не розуміє елементарних норм моралі і етики, то їй треба працювати в іншій сфері», - відзначив Поліщук.
Якщо подібна ситуація повториться, у місті обіцяють з особливою ретельністю підходити до затвердження перевізника, у якого працює водій, на маршрути.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.
«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.
Головне фото – ілюстративне.
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