Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка





Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.



Зокрема, Кабмін погодив на призначення заступниці голови Волинської обласної державної адміністрації Тимощук Людмили Анатоліївни.



До слова, Людмила Тимощук більше ніж пів року виконувала обов’язки керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Наразі вона обіймає посаду заступниці обласного управління охорони здоров'я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 лютого, під час засідання Кабінету міністрів України прийняли низку кадрових рішень.Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардепЗокрема, Кабмін погодив на призначення заступниці голови Волинської обласної державної адміністраціїДо слова, Людмила Тимощук більше ніж пів року виконувала обов’язки керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Наразі вона обіймає посаду заступниці обласного управління охорони здоров'я.

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