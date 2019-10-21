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Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка

Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка
Сьогодні, 3 лютого, під час засідання Кабінету міністрів України прийняли низку кадрових рішень.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема, Кабмін погодив на призначення заступниці голови Волинської обласної державної адміністрації Тимощук Людмили Анатоліївни.

До слова, Людмила Тимощук більше ніж пів року виконувала обов’язки керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Наразі вона обіймає посаду заступниці обласного управління охорони здоров'я.


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Теги: Кабмін, призначення, заступник голови ОДА
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