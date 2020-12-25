У громаді поблизу Луцька електронні повідомлення перетворять на паперові «листи любові»





Про це повідомляють на офіційному сайті громади.



«Як часто ми говоримо слова підтримки та любові близьким, сусідам, або навіть незнайомим людям? Погодьтеся, за буденними клопотами здебільшого забуваємо про це. Та й самі можемо не часто отримувати подібну мотивацію та підтримку. Ми, у Боратинській громаді, пропонуємо змінити це! Хто отримував від руки написані листи? Пам’ятаєте, як з трепетом відкриваєш їх і слово за словом читаєш послання?» - йдеться у повідомленні.



Тож, якщо ви хочете адресувати комусь теплі слова варто заповнити коротку гугл-форму за посиланням:



Команда Боратинської громади перетворить електронне послання у декорований паперовий лист у конверті, а поштарі або кур’єри доставлять його адресату.



«Зробімо будні один одного теплішими та веселішими!» - закликають ініціатори акції.



Ініціативу впроваджуватимуть у таких населених пунктах: Боратин, Баїв, Баківці, Вербаїв, Вікторяни, Гірка Полонка, Голишів, Городище, Коршів, Коршовець, Лаврів, Лучиці, Мстишин, Новостав, Оздів, Озеряни, Полонка, Промінь, Радомишль, Ратнів, Рованці, Романівка, Суховоля, Цеперів).



Заявки приймають до 20:00 08 лютого 2021 року.



Консультації – електронною поштою:





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