«Діти не можуть безпечно перейти дорогу»: лучани просять встановити світлофор на Відродження
Сьогодні, 17:50
У Луцьку просять встановити світлофор на пішохідному переході, який розташований на проспекті Відродження напроти церкви святого Миколая Чудотворця.
Петицію зареєстрував Темчук Олександр на сайті Єдиної системи місцевих петицій 3 лютого.
Автор звернення зазначає, що у зв’язку зі збільшенням авторанспорту у місті, аварійність і небезпека на цьому переході зросла в рази.
"Дітям, які живуть в цьому районі немає змоги безпечно перейти дорогу. Тому є велике прохання підтримати петицію про встановлення регульованого пішохідного переходу на проспекті Відродження перед зупинкою "Свято-Миколаївський храм", - зазначає автор петиції.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1541
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Петицію зареєстрував Темчук Олександр на сайті Єдиної системи місцевих петицій 3 лютого.
Автор звернення зазначає, що у зв’язку зі збільшенням авторанспорту у місті, аварійність і небезпека на цьому переході зросла в рази.
"Дітям, які живуть в цьому районі немає змоги безпечно перейти дорогу. Тому є велике прохання підтримати петицію про встановлення регульованого пішохідного переходу на проспекті Відродження перед зупинкою "Свято-Миколаївський храм", - зазначає автор петиції.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1541
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Коментарі 1
Там же є перехід. Ні, "більше світлофорів, БІЛЬШЕ корків!"
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