«Діти не можуть безпечно перейти дорогу»: лучани просять встановити світлофор на Відродження





Петицію зареєстрував Темчук Олександр на сайті Єдиної системи місцевих петицій 3 лютого.



Автор звернення зазначає, що у зв’язку зі збільшенням авторанспорту у місті, аварійність і небезпека на цьому переході зросла в рази.



"Дітям, які живуть в цьому районі немає змоги безпечно перейти дорогу. Тому є велике прохання підтримати петицію про встановлення регульованого пішохідного переходу на проспекті Відродження перед зупинкою "Свято-Миколаївський храм", - зазначає автор петиції.



Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням:

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