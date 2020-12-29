У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути
Сьогодні, 11:47
Чотири новенькі тролейбуси, що виготовила компанія «Богдан Моторс», виїхали на маршрути.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.
29 січня Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». «Рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.
За словами Володимира Степанова, працюватимуть нові транспортні засоби на маршрутах №1, №2, №5 та №12.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.
У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.
29 січня Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». «Рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.
За словами Володимира Степанова, працюватимуть нові транспортні засоби на маршрутах №1, №2, №5 та №12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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