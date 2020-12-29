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У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути

У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути
Чотири новенькі тролейбуси, що виготовила компанія «Богдан Моторс», виїхали на маршрути.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

У жовтні місту передали два перші «рогаті», що нині курсують на маршруті №15.

29 січня Луцьк отримав ще 4 тролейбуси від автозаводу «Богдан». «Рогаті» споживатимуть удвічі менше електроенергії, обладнані кондиціонерами, USB-зарядками та підйомниками для людей з інвалідністю.

За словами Володимира Степанова, працюватимуть нові транспортні засоби на маршрутах №1, №2, №5 та №12.

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Теги: тролейбуси, транспорт, Луцьк, варте уваги
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