У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.



Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.



У жовтні місту передали два перші «рогаті», що



29 січня Луцьк отримав



За словами Володимира Степанова, працюватимуть нові транспортні засоби на маршрутах №1, №2, №5 та №12.



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