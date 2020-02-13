Скандальному салону інтимних послуг «Юнона» розбили вікно
Сьогодні, 12:53
У будівлі, де розташований так званий салон еротичного масажу «Юнона», що на вулиці Лесі Українки в Луцьку, розбили вікно.
Вочевидь, подія сталася в ніч на 4 лютого.
Скло значно пошкоджене. Пошкодження свідчать про те, що кинули важким предметом ззовні.
У поліції повідомили, що заяв з цього приводу не було.
Нагадаємо, восени поліцейські провели у «Юноні» санкціонований обшук з залученням спецпризначенців.
Тоді з’ясували, що салон еротичного масажу здійснював діяльність впродовж кількох місяців, візитівки з рекламою закладу «Ego Studio» розповсюджувались по всьому місту. Заклад працював під вивіскою «Юнона»: тут жінки надавали послуги сексуального характеру клієнтам, які телефонували і попередньо домовлялись про це, маскуючи свою діяльність під еротичний масаж.
Орієнтовні суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 1 000 до 10 000 гривень. За добу сюди приходило від 10 до 50 осіб
Зауважимо також, що, за словами очевидців, салон продовжує працювати за закритими дверима. На дверях наклеїли папірець з номером телефону, а клієнти потрапляють до салону за попередньою домовленістю.
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Вочевидь, подія сталася в ніч на 4 лютого.
Скло значно пошкоджене. Пошкодження свідчать про те, що кинули важким предметом ззовні.
У поліції повідомили, що заяв з цього приводу не було.
Нагадаємо, восени поліцейські провели у «Юноні» санкціонований обшук з залученням спецпризначенців.
Тоді з’ясували, що салон еротичного масажу здійснював діяльність впродовж кількох місяців, візитівки з рекламою закладу «Ego Studio» розповсюджувались по всьому місту. Заклад працював під вивіскою «Юнона»: тут жінки надавали послуги сексуального характеру клієнтам, які телефонували і попередньо домовлялись про це, маскуючи свою діяльність під еротичний масаж.
Орієнтовні суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 1 000 до 10 000 гривень. За добу сюди приходило від 10 до 50 осіб
Зауважимо також, що, за словами очевидців, салон продовжує працювати за закритими дверима. На дверях наклеїли папірець з номером телефону, а клієнти потрапляють до салону за попередньою домовленістю.
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