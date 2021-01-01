До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі

Ольга Гліва загинула в лікарні у Запоріжжі під час спроб повернути хворому пацієнту дихання і врятувати його життя. Молоду лікарку знали як старанну, чесну людину, її поважали колеги і пацієнти.



Про це повідомила докторка медичних наук, відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, - пише



"Ольга Сергіївна Гліва мала червоний диплом медуніверситету, закінчення інтернатури в 2020 р, лікар-реаніматолог, 26 років... красива, чесна, чиста людина, яку любили і поважали всі - і хворі, і персонал. Все життя, присвячене порятунку людей, було попереду. І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, роблячи інтубацію хворому. Світла пам'ять лікарю, світла пам'ять пацієнтам... Одужання постраждалим", - написала Ольга Голубовська.



Лікарка сподівається, що подібна трагедія не повториться, а винні будуть покарані.



Нагадаємо, що у Запоріжжі в ніч на 4 лютого трапилася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні, у якій перебували пацієнти з коронавірусом. Загинуло 4 людини, ще декілька постраждали.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річна лікарказагинула в лікарні у Запоріжжі під час спроб повернути хворому пацієнту дихання і врятувати його життя. Молоду лікарку знали як старанну, чесну людину, її поважали колеги і пацієнти.Про це повідомила докторка медичних наук, відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, - пише ТСН "Ольга Сергіївна Гліва мала червоний диплом медуніверситету, закінчення інтернатури в 2020 р, лікар-реаніматолог, 26 років... красива, чесна, чиста людина, яку любили і поважали всі - і хворі, і персонал. Все життя, присвячене порятунку людей, було попереду. І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, роблячи інтубацію хворому. Світла пам'ять лікарю, світла пам'ять пацієнтам... Одужання постраждалим", - написала Ольга Голубовська.Лікарка сподівається, що подібна трагедія не повториться, а винні будуть покарані.Нагадаємо, що у Запоріжжі в ніч на 4 лютого трапилася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні, у якій перебували пацієнти з коронавірусом. Загинуло 4 людини, ще декілька постраждали.

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