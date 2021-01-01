вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі

До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
26-річна лікарка Ольга Гліва загинула в лікарні у Запоріжжі під час спроб повернути хворому пацієнту дихання і врятувати його життя. Молоду лікарку знали як старанну, чесну людину, її поважали колеги і пацієнти.

Про це повідомила докторка медичних наук, відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, - пише ТСН.

"Ольга Сергіївна Гліва мала червоний диплом медуніверситету, закінчення інтернатури в 2020 р, лікар-реаніматолог, 26 років... красива, чесна, чиста людина, яку любили і поважали всі - і хворі, і персонал. Все життя, присвячене порятунку людей, було попереду. І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, роблячи інтубацію хворому. Світла пам'ять лікарю, світла пам'ять пацієнтам... Одужання постраждалим", - написала Ольга Голубовська.

Лікарка сподівається, що подібна трагедія не повториться, а винні будуть покарані.

Нагадаємо, що у Запоріжжі в ніч на 4 лютого трапилася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні, у якій перебували пацієнти з коронавірусом. Загинуло 4 людини, ще декілька постраждали.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, лікарка, Запоріжжя, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукають директорів для чотирьох комунальних установ Луцька: вимоги до кандидатів
Сьогодні, 13:55
Облив бензином своє авто і поліцейського: у Цуманському лісгоспі затримали викрадача лісу
Сьогодні, 13:30
До останнього рятувала пацієнтів: подробиці смерті 26-річної лікарки під час пожежі у Запоріжжі
Сьогодні, 13:23
У місті на Волині під час перевірки виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 13:12
На польському кордоні затримали 14 заробітчан з України, які мали фальшиві документи
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби
Сьогодні, 10:59
У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті
31 січень, 12:02
У лікарні померла ще одна жертва пожежі в будинку для літніх людей у Харкові У лікарні померла ще одна жертва пожежі в будинку для літніх людей у Харкові
25 січень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За вбивство знайомого волинян сів у тюрму на 11 років
Сьогодні, 14:54
 0
Стався рецидив страшної хвороби: лучанин просить допомогти врятувати 18-річну племінницю
Сьогодні, 14:35
 0
Де на Волині торік виявили найбільше випадків захворювання на рак
Сьогодні, 14:29
 0
Фермер з Волині вирощує кучерявих свиней. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Лікарі розповіли, скільки людей рятують від раку у волинському онкоцентрі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8