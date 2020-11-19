У Підгайцівській сільраді та будинку скандального підприємця – обшуки
Сьогодні, 10:57
У Підгайцівській сільській раді та будинку скандального підприємця Георгія Штефанеси, що у селі Піддубці, зранку 5 лютого розпочалися обшуки.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зауважимо, у приймальні сільського голови Юрія Семенюка цю інформацію заперечували, мовляв, ніяких слідчих дій у будівлі не було.
Інспектор сектору комунікації ГУНП в області Олег Плазовський прокоментував ситуацію, зазначивши, що санкціоновані обшуки проводили працівники поліції Волині. Заходи проводили у рамках досудового розслідувння, розпочатого за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.
«Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до 8 років позбавлення волі строком. Наразі досудове розслідування за цим фактом триває», - повідомив Олег Плазовський.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що ремонти доріг на території Підгайцівської громади робили через підставних підприємців. Про це розповів Артур Шиманський – один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи. За півтора року через банківський рахунок підприємця Артура Шиманського пройшло майже 10 мільйонів гривень. Каже, що усе, чим займався – це зареєструвався як фізично особа-підприємець на оформив довіреність на ім’я Георгія Штефанеси.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зауважимо, у приймальні сільського голови Юрія Семенюка цю інформацію заперечували, мовляв, ніяких слідчих дій у будівлі не було.
Інспектор сектору комунікації ГУНП в області Олег Плазовський прокоментував ситуацію, зазначивши, що санкціоновані обшуки проводили працівники поліції Волині. Заходи проводили у рамках досудового розслідувння, розпочатого за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.
«Санкція цієї статті передбачає, зокрема, до 8 років позбавлення волі строком. Наразі досудове розслідування за цим фактом триває», - повідомив Олег Плазовський.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що ремонти доріг на території Підгайцівської громади робили через підставних підприємців. Про це розповів Артур Шиманський – один із підприємців, на якого оформляли підрядні роботи. За півтора року через банківський рахунок підприємця Артура Шиманського пройшло майже 10 мільйонів гривень. Каже, що усе, чим займався – це зареєструвався як фізично особа-підприємець на оформив довіреність на ім’я Георгія Штефанеси.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО
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