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На Волині чоловіка покусала скажена лисиця

На Волині чоловіка покусала скажена лисиця
У 30-річного мешканця одного з сіл Володимир-Волинського району на власному подвір’ї покусала лисиця. Сама тварина згодом загинула, у неї виявили сказ.

Про це повідомляє Володимир-Волинське ТМО.

Інформують, що усе трапилося 26-го січня просто на подвір’ї чоловіка. Наступного дня він звернувся за медичною допомогою у травматологічне відділення КП «Володимир-Волинське територіально-медичне об’єднання».

«29 січня лабораторно підтвердили сказ у тварини, яка вкусила хворого. Пацієнту була надана медична допомога в повному обсязі: було проведено огляд, оброблено та введено антирабічний імуноглобулін. Зараз чоловік проходить курс щеплення антирабічною вакциною. Найближчим часом він отримає ще два щеплення, щоб завершити повний курс», - зазначає завідувач травматологічного відділення ТМО Валерій Радчук, який виконує функції позаштатного рабіолога району.

За словами фахівця, щорічно близько 15-ти людей звертаються до Володимир-Волинського ТМО за антирабічною допомогою.

«Пам’ятайте, при укусі твариною відразу необхідно обробити рану водним мильним розчином, щоб вимити слину тварини та після цього провести дезінфекцію (антисептиком, який є в дома, чи «зеленкою»). Після цього варто звернутись за медичною допомогою в лікувальний заклад, де медики проведуть огляд та призначать необхідне лікування», - наголошує Валерій Михайлович.

Декілька фактів про сказ від рабіолога Володимир-Волинського району:

Сказ – це інфекційне вірусне захворювання, яке уражає клітини головного мозку, і є, на жаль, невиліковне. Його можна попередити лише за допомогою вакцинації проти сказу.

У всьому світі не має жодного випадку одужання людини від сказу.

Смерть від сказу дуже болюча, людина яка помирає з підтвердженим сказом дуже сильно мучиться перед смертю, адже має водобоязнь, світлобоязнь, боїться гучних звуків, тощо.

Щеплення вакциною проти сказу призначають у випадках: якщо тварина невідома, якщо тварина загинула, якщо вкусила дика тварина,

Не призначаються щеплення: коли тварина відома та залишилась живою більше 14 днів (ні в якому разі не можна вбивати тварину, яка вкусила тому, що у неї неможливо відразу лабораторно підтвердити сказ).

Мисливці, які здирають шкуру з лисиць, можуть бути у групі ризику, адже мають контакт з біоматеріалом дикої тварини, тому необхідно працювати в рукавичках.

Чим менша рана від укусу, тим довший інкубаційний період. Інкубаційний період після укусу тварини може тривати до 1 року. Тобто, рана може загоїтися за 5-10 днів, а захворюваність може виникнути через 6 місяців, рік.

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Теги: сказ, лисиця
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