На Волині чоловіка покусала скажена лисиця

У 30-річного мешканця одного з сіл Володимир-Волинського району на власному подвір’ї покусала лисиця. Сама тварина згодом загинула, у неї виявили сказ.Про це повідомляє Володимир-Волинське ТМО.Інформують, що усе трапилося 26-го січня просто на подвір’ї чоловіка. Наступного дня він звернувся за медичною допомогою у травматологічне відділення КП «Володимир-Волинське територіально-медичне об’єднання».«29 січня лабораторно підтвердили сказ у тварини, яка вкусила хворого. Пацієнту була надана медична допомога в повному обсязі: було проведено огляд, оброблено та введено антирабічний імуноглобулін. Зараз чоловік проходить курс щеплення антирабічною вакциною. Найближчим часом він отримає ще два щеплення, щоб завершити повний курс», - зазначає завідувач травматологічного відділення ТМО Валерій Радчук, який виконує функції позаштатного рабіолога району.За словами фахівця, щорічно близько 15-ти людей звертаються до Володимир-Волинського ТМО за антирабічною допомогою.«Пам’ятайте, при укусі твариною відразу необхідно обробити рану водним мильним розчином, щоб вимити слину тварини та після цього провести дезінфекцію (антисептиком, який є в дома, чи «зеленкою»). Після цього варто звернутись за медичною допомогою в лікувальний заклад, де медики проведуть огляд та призначать необхідне лікування», - наголошує Валерій Михайлович.Декілька фактів про сказ від рабіолога Володимир-Волинського району:Сказ – це інфекційне вірусне захворювання, яке уражає клітини головного мозку, і є, на жаль, невиліковне. Його можна попередити лише за допомогою вакцинації проти сказу.У всьому світі не має жодного випадку одужання людини від сказу.Смерть від сказу дуже болюча, людина яка помирає з підтвердженим сказом дуже сильно мучиться перед смертю, адже має водобоязнь, світлобоязнь, боїться гучних звуків, тощо.Щеплення вакциною проти сказу призначають у випадках: якщо тварина невідома, якщо тварина загинула, якщо вкусила дика тварина,Не призначаються щеплення: коли тварина відома та залишилась живою більше 14 днів (ні в якому разі не можна вбивати тварину, яка вкусила тому, що у неї неможливо відразу лабораторно підтвердити сказ).Мисливці, які здирають шкуру з лисиць, можуть бути у групі ризику, адже мають контакт з біоматеріалом дикої тварини, тому необхідно працювати в рукавичках.Чим менша рана від укусу, тим довший інкубаційний період. Інкубаційний період після укусу тварини може тривати до 1 року. Тобто, рана може загоїтися за 5-10 днів, а захворюваність може виникнути через 6 місяців, рік.