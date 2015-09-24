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Як у Луцьку відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки: перелік заходів

Як у Луцьку відзначатимуть 150-річчя від дня народження Лесі Українки: перелік заходів
З метою належного вшанування імені всесвітньо відомої української письменниці Лесі Українки та відзначення 150-річчя від дня її народження, впродовж 2021 року у Луцькій міській територіальній громаді проведуть низку заходів.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук, - йдеться на сайті Луцькради.

До організації заходів будуть залучені заклади культури, бібліотеки, школи, музеї, громадські організації, а також літературознавці та митці. У Луцьку та приєднаних територіальних громадах відбудуться конкурси читців поезії Лесі Українки, літературні години, виставки книг.

Так, протягом січня-лютого у Луцькій художній школі відбуватиметься відкритий конкурс серед учнів навчальних художніх закладів “Єдиний мій, коханий рідний краю!”.

18 та 21 лютого у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному імені Т.Г.Шевченка — драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”.

Цікавим буде проєкт “Луцьк Косачівський” - мандрівка до локацій Луцька, повязаних із сім'єю Косачів. Старт — Музей Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

24 лютого о 16:00 відбудеться презентація СD-диску пісень, записаних з голосу Лесі Українки у виконанні учнів Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена.

У день народження поетеси, 25 лютого, біля пам'ятника Лесі Українки на Театральному майдані та драмтеатрі відбудуться: мистецьке театралізоване дійство “Під Лесиним небом” за участі художніх колективів районів і міст, ОТГ області, виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва тематичної літератури, виступи художніх колективів тощо.

Також цього дня у Палаці культури буде мистецький проєкт “Лесине слово у вічність”.

У соціальних мережах управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 25 лютого стартує онлайн презентація Міжнародного онлайн марафону народного читання “Piosenka Lesna. Лісова пісня. Waldlied. Forest Song”.

26 лютого у бібліотечних закладах Луцької міської територіальної громади триватимуть “Лесині читання” за участю письменників Волинського обласного осередку НСПУ.

У випадку посилення карантинних обмежень заходи будуть відбуватися онлайн.

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Теги: ювілей, Леся Українка
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