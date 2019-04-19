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У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО

У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
На початку січня цього року невідомі розбили вікно та здійснили крадіжку із магазину у Луцьку на понад мільйон гривень. Сьогодні ж, 5 лютого, банду затримали у Кропивницькому.

Про це повідомляє поліція Волині.

Інформують, що у рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетні четверо жителів Запорізької області. Співробітники кримінальної поліції вийшли на слід злочинців.

Оперативники управління карного розшуку області та слідчі слідчого управління затримали зловмисників у Кропивницьку після вчинення чергової крадіжки з магазину мобільних телефонів. У спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу КОРД.

Уже відомо, що, крім Волині, затримані скоювали злочини у Рівненській та Черкаській областях. Кількість вчинених ними кримінальних правопорушень з’ясовується. Суми завданих збитків значні, оскільки чоловіки викрадали лише цінні речі, у тому числі мобільні телефони, ноутбуки.

«Зловмисники спеціалізувалися на крадіжках з магазинів побутової техніки. Наразі тривають першопочаткові слідчі дії. Затримані перевіряються на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей», - повідомив Руслан Гамольчук, начальник управління карного розшуку ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО
У Луцьку з магазину побутової техніки вкрали ґаджетів на понад мільйон: банду затримували зі спецпризначенцями. ВІДЕО


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Теги: відео, затримання, крадіжка, магазин
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