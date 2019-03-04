Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
Сьогодні, 15:07
17-річна дівчина, яка постраждала через те, що рейсовий автобус злетів у кювет та перекинувся у Любешівському районі, продовжує перебувати у лікарні. ЇЇ стан стабільний.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар Любешівської багатопрофільної лікарні Богдан Іванів.
За його словами, дівчина отримує медичну допомогу відповідно до тих травм, які отримала, а саме – перелому ключиці. Їй вже зробили операцію саме через цю травму.
«Загрози життю немає. Травма, можна сказати, невелика», - сказав Богдан Іванів.
Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 4 лютого, на автодорозі неподалік села Деревок.
За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар Любешівської багатопрофільної лікарні Богдан Іванів.
За його словами, дівчина отримує медичну допомогу відповідно до тих травм, які отримала, а саме – перелому ключиці. Їй вже зробили операцію саме через цю травму.
«Загрози життю немає. Травма, можна сказати, невелика», - сказав Богдан Іванів.
Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 4 лютого, на автодорозі неподалік села Деревок.
За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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