Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували

17-річна дівчина, яка постраждала через те, що рейсовий автобус злетів у кювет та перекинувся у Любешівському районі, продовжує перебувати у лікарні. ЇЇ стан стабільний.Про це у коментаріповідомив головний лікар Любешівської багатопрофільної лікарніЗа його словами, дівчина отримує медичну допомогу відповідно до тих травм, які отримала, а саме – перелому ключиці. Їй вже зробили операцію саме через цю травму.«Загрози життю немає. Травма, можна сказати, невелика», - сказав Богдан Іванів.Нагадаємо, автопригодаЗа кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz Sprinter 416, сполученням Любешів – Велика Глуша – Камінь-Каширський, перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно, на слизькій ділянці дороги водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся. У салоні автобуса перебувало шість пасажирів.Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка транспортного засобу. ЇЇ госпіталізували у відділення хірургії Любешівської районної лікарні.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.