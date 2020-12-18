На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом
Сьогодні, 11:00
На Волині змінили керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відповідне розпорядження підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Так, замість заступника голови ОДА Ігоря Чуліпи «відповідальною за коронавірус» в області призначили нову заступницю Погуляйка Людмилу Тимощук.
Нагадаємо, від початку пандемії «коронавірусні» питання курувала тепер вже ексзаступниця Погуляйка Тетяна Щербак, а після її звільнення – Олександр Троханенко. У жовтні цю місію доручили Ігорю Чуліпі, а тепер – Людмилі Тимощук, яка, до слова, донедавна була керівницею обласного управління охорони здоров’я.
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Відповідне розпорядження підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Так, замість заступника голови ОДА Ігоря Чуліпи «відповідальною за коронавірус» в області призначили нову заступницю Погуляйка Людмилу Тимощук.
Нагадаємо, від початку пандемії «коронавірусні» питання курувала тепер вже ексзаступниця Погуляйка Тетяна Щербак, а після її звільнення – Олександр Троханенко. У жовтні цю місію доручили Ігорю Чуліпі, а тепер – Людмилі Тимощук, яка, до слова, донедавна була керівницею обласного управління охорони здоров’я.
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