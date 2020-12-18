На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом





Відповідне розпорядження підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.



Так, замість заступника голови ОДА Ігоря Чуліпи «відповідальною за коронавірус» в області призначили нову заступницю Погуляйка Людмилу Тимощук.



Нагадаємо, від початку пандемії «коронавірусні» питання курувала тепер вже ексзаступниця Погуляйка Тетяна Щербак,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині змінили керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.Відповідне розпорядження підписав голова Волинської облдержадміністраціїТак, замість заступника голови ОДА«відповідальною за коронавірус» в області призначили нову заступницю ПогуляйкаНагадаємо, від початку пандемії «коронавірусні» питання курувала тепер вже ексзаступниця Погуляйка а після її звільнення – Олександр Троханенко. У жовтні цю місію доручили Ігорю Чуліпі, а тепер – Людмилі Тимощук, яка, до слова, донедавна була керівницею обласного управління охорони здоров’я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію