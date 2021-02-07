7 лютого 2021: яке свято, прикмети та іменинники, що не можна робити





У США - День Феттучіні «Альфредо», День боротьби з ВІЛ і СНІДом серед афроамериканців, День троянди, День «Помахайте рукою сусідові», День балету, День періодичної таблиці, День відправлення листівок друзям, у Британії - День пудингу, в Японії - День північних територій, в Індії - День посту духовних практик «Шат-тіла Екадаші», у Гренаді - День незалежності, в Ірландії - День святого Мела, пише



Пам'ятні дати 7 лютого, річниці та події



Цього дня у 1301 році Едуард Карнарвонський став першим англійським принцом Уельським. За переказами, Едуард I застосував хитрість, щоб домогтися домінування англійської корони в Уельсі. Коли він, досягнувши значних військових успіхів у цьому краї, зібрав валлійських князів і запропонував їм визнати васальну залежність від Англії, ті як головну умову зажадали, щоб принцом Уельсу був місцевий уродженець, який не знає ні слова по-англійськи. Едуард тут же дав урочисту клятву виконати цю умову. Князі підписали договір про васальну залежність, після чого Едуард виніс їм свого сина - майбутнього короля Едуарда II, який народився напередодні у валлійському замку Карнарвоні, і вигукнув: «Ось вам принц Уельський, уродженець вашої країни і він ні слова не знає англійською!».



У 1795 році Порт Хаджибей був перейменований на Одесу.



7 лютого вважається днем народження вогнегасника. У 1863 році цей винахід було запатентовано в штаті Вірджинія інженером Аланом Креєм. Перше застосування скляних колб, заповнених водою, під час гасіння пожеж датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається той, який був створений в Англії у 19 столітті. Для його наповнення теж використовували воду.



У 1907 році в ході боротьби за надання жінкам виборчих прав у Великій Британії Національна спілка жіночих товариств організувала у Лондоні масову ходу, що увійшла в історію як «Марш бруду». Більше як три тисячі жінок, відвойовуючи свої права, йшли в холод та дощ розбитими вулицями столиці Британії - по Гайд-парку до Ексетер-холу.



У 1998 році в північних районах Афганістану через землетрус магнітудою 5,6 бала загинули понад 4500 осіб.



У 1998 році змагання сноубордистів були включені до програми Олімпійських ігор. Сноуборд – швидкісний спуск із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді – сноуборді, моноліті з окантовкою, що має кріплення для ніг. Спускаючись з гори, спортсмени виконують різні акробатичні елементи. Першу подобу сноуборду винайшов австрієць Джек Буртшеет: у 1929 році він вирізав дошку для катання з фанери. Офіційно ж основоположником сноубордингу вважається американець Том Сімс. У 1963 році він почав кататися з гір на дошці від скейтборду, а потім, удосконаливши свій винахід, став першим в історії виробником сноубордів під маркою SIMS Snowboards. Спочатку спортсмени трималися за мотузку, закріплену на передньому боці дошки. Пізніше мотузку замінили кріплення, змінилася й сама форма сноуборду - він набув викривленого до центру вигляду. На відміну від гірських лиж, сноуборд розвиває меншу швидкість (100 кілометрів на годину проти 150 кілометрів на годину), він легший в освоєнні та простіший в управлінні. Ще одна тонкість: сноубордисти стоять на дошці не обличчям, а боком щодо напрямку руху. Найуспішнішими олімпійцями-сноубордистами за всю історію Олімпійських ігор цього виду були представники Швейцарії та США.



Яке сьогодні церковне свято



Православна церква 7 лютого вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.



Що сьогодні не можна робити



Не можна хвалитися успіхами - наврочите. Ще не можна сваритися та скандалити.



Прикмети на 7 лютого:



- випало багато снігу - скоро прийде весна;



- голосно щебечуть птахи - до сильних морозів;



- висять довгі бурульки - до потепління.



7 лютого іменини



Іменини у Григорія, Мойсея, Бориса, Філіпа, Олександра та Віталія.



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