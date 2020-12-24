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Моторошна аварія у Гірці Полонці: водій BMW був тверезий

Моторошна аварія у Гірці Полонці: водій BMW був тверезий
Водій автомобіля BMW, який збив чоловіка увечері 6 лютого у селі Гірка Полонка Луцького району, був тверезий.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, загинув чоловік старшого віку. Удар був настільки сильним, що пішохода розірвало на шматки, а частини тіла залишились на автівці та розкидало по дорозі. Як розповідають свідки ДТП, чоловік неочікувано вибіг на проїжджу частину.

Ймовірно, водій BMW рухався із великим перевищенням швидкості. Автівка отримала значні пошкодження.

У поліції розповіли, що загинув 65-річний мешканець Гірки Полонки. За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини трагедії.

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Теги: BMW, Гірка Полонка, аварія
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