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Дівчина з Волині вистрибнула з вікна багатоповерхівки у Києві

Дівчина з Волині вистрибнула з вікна багатоповерхівки у Києві
Уродження Ковеля 2004 року неродження вистрибнула з вікна багатоповерхівки у Києві через сварку з хлопцем. Потерпілу з численними травмами доставили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва.

Подія сталася ще 1 лютого на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські та карета швидкої допомоги.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п’ятого поверху. Встановлено, що потерпіла уродженка міста Ковель 2004 року народження.

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Теги: Київ, Ковель, спроба самогубства
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