Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на пересадку органів





Про це повідомляють на сайті медзакладу.



Зауважують, що розвиток трансплантології є одним із пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я України. Тож відтепер такі операції проводитимуться і в КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Адже Міністерство охорони здоров’я України надало лікарні дозвіл на проведення трансплантації органів.



Інформують також, що заклад володіє потужним матеріально-технічним та інтелектуальним потенціалом, що невдовзі дозволить на високому професійному рівні здійснювати операції з пересадження органів пацієнтам, які потребують допомоги.

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