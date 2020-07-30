Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на пересадку органів
Сьогодні, 17:15
Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на проведення операцій із трансплантації органів.
Про це повідомляють на сайті медзакладу.
Зауважують, що розвиток трансплантології є одним із пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я України. Тож відтепер такі операції проводитимуться і в КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Адже Міністерство охорони здоров’я України надало лікарні дозвіл на проведення трансплантації органів.
Інформують також, що заклад володіє потужним матеріально-технічним та інтелектуальним потенціалом, що невдовзі дозволить на високому професійному рівні здійснювати операції з пересадження органів пацієнтам, які потребують допомоги.
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Про це повідомляють на сайті медзакладу.
Зауважують, що розвиток трансплантології є одним із пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я України. Тож відтепер такі операції проводитимуться і в КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Адже Міністерство охорони здоров’я України надало лікарні дозвіл на проведення трансплантації органів.
Інформують також, що заклад володіє потужним матеріально-технічним та інтелектуальним потенціалом, що невдовзі дозволить на високому професійному рівні здійснювати операції з пересадження органів пацієнтам, які потребують допомоги.
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Коментарі 1
Оце вже волинські "мясники" переріжуть людей, доки чомусь навчаться. Будуть експерементувати, як на курях і індиках.
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