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Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на пересадку органів

Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на пересадку органів
Волинська обласна клінічна лікарня отримала ліцензію на проведення операцій із трансплантації органів.

Про це повідомляють на сайті медзакладу.

Зауважують, що розвиток трансплантології є одним із пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я України. Тож відтепер такі операції проводитимуться і в КП «Волинська обласна клінічна лікарня». Адже Міністерство охорони здоров’я України надало лікарні дозвіл на проведення трансплантації органів.

Інформують також, що заклад володіє потужним матеріально-технічним та інтелектуальним потенціалом, що невдовзі дозволить на високому професійному рівні здійснювати операції з пересадження органів пацієнтам, які потребують допомоги.

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Теги: трансплантація, пересадка, Волинська обласна клінічна лікарня, ліцензія
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Коментарі 1
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Оце вже волинські "мясники" переріжуть людей, доки чомусь навчаться. Будуть експерементувати, як на курях і індиках.
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